Una sforbiciata da manuale beffa i ragazzi di mister Di Rosa, ma si è visto buon calcio

La juniores dell’Agnonese affronta il Castel di Sangro in trasferta, entrambe terze in classifica a 18 punti. Concentrati e vogliosi i ragazzi di mister Di Rosa giocano un primo tempo di livello, 45 minuti giocati nella metà campo avversaria con buone opportunità per andare in rete: traversa di Venditti, conclusione di Pallotto sventata in angolo e ancora altre occasioni su palla inattiva. Nonostante il forcing dei ragazzi granata si torna negli spogliatoi sullo 0-0. Secondo tempo più equilibrato, ma ancora con due possibilità di passare in vantaggio con Candela e Di Filippo che a pochi metri dal portiere avversario sbagliano l’ultimo controllo. Si arriva al terzo e ultimo minuto di recupero e qui la beffa: traversone in area granata dove il 16 del Castel di Sangro si esibisce in una sforbiciata da manuale e palla nell’angolino.

«Resta la soddisfazione per la prestazione ottima e la convinzione di raggiungere i playoff nonostante un calendario molto difficile. Da sottolineare come sempre la presenza dei ragazzi categoria allievi aggregati alla juniores e addirittura capaci di sfoderare una grande prestazione contro avversari di 2 o 3 anni più grandi. Questo conferma il buon lavoro fatto dai dirigenti Fernando Sica e Maurizio Sabelli che continuano a tenere in vita un settore giovanile in un paese dell’Alto Molise nonostante tutte le difficoltà ormai note. – commentano dalla panchina – I due appassionati dirigenti riescono ancora a tesserare e quindi a contribuire alla crescita fisica e psicologica di bambini e ragazzini dei paesi limitrofi e addirittura “forniscono” un buon numero di calciatori sia juniores ma anche allievi e alla prima squadra».