Una vita nell’Arma, in congedo l’appuntato Fazioli: auguri dal campo di tiro “Auro d’Alba”

L’appuntato scelto con qualifica speciale Gianni Fazioli lascia il servizio attivo nell’Arma dopo oltre quaranta anni di divisa. Dopo aver servito nei Carabinieri per una vita, passando per diverse sedi di servizio, prima a Roma, poi in Molise, e negli ultimi anni presso la centrale operativa di Campobasso, per lui è arrivato il momento di godersi il meritato congedo, quello che i civili chiamano pensione. All’appuntato Fazioli di Pietracupa, da pochi giorni in quiescenza, i migliori auguri per un felice e sereno avvenire, con i ringraziamenti per il servizio reso, con «disciplina e onore» come recita il giuramento degli allievi, ai Carabinieri e all’intero Paese. E auguri, in particolare, dal direttivo e dai soci del campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo.

