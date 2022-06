“Uno, due, calcia”, duecento bambini protagonisti della festa finale a Campobasso

E’ calato il sipario sulle attività scolastiche del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise guidato dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano.

Il progetto nazionale Valori in Rete ha coinvolto quest’anno migliaia di studenti molisani con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva di insegnanti ed alunni attraverso un’offerta didattica e tecnico-sportiva altamente qualificata e diversificata per ogni ordine e grado. La palestra Sturzo di Campobasso ha ospitato, nell’ultimo atto della stagione, la festa finale del progetto “Uno, due, calcia” .

L’iniziativa, rivolta ai bambini e alle bambine dai 3 ai 5 anni, è alla sua prima edizione ed è stata caratterizzata dallo svolgimento, sul campo, di attività psicomotorie in forma ludica, sempre propedeutiche al gioco del calcio. Protagonisti della giornata sportiva sono stati duecento alunni dell’Istituto Comprensivo D’Ovidio di Campobasso con le scuole di via Berlinguer, Tiberio e Jezza, che, sotto la direzione della Delegata all’Attività Scolastica prof.ssa Teresita Felaco, insieme allo staff del Settore Giovanile e Scolastico regionale, hanno vissuto una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, con l’obiettivo, come ogni anno, di accrescere le potenzialità individuali e relazionali dei bambini.