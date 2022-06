Campionati Europei di calcio a 5 non vedenti, l’Italia sfida la Grecia

All’Italia non basta un’ottima prestazione per evitare la sconfitta contro la Francia vice campione d’Europa. Al debutto nei Campionati Europei di calcio a 5 non vedenti di Pescara, gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Paul Iyobo e poco dopo i transalpini trovano il pareggio. Nella ripresa l’Italia tiene bene il campo, ma a due minuti dal fischio finale la Francia realizza il gol del definitivo 2-1.

“Abbiamo disputato una grande partita”, le parole del capitano degli azzurri Sebastiano Gravina al termine del match, “meritavamo il pareggio. Ora non dobbiamo abbassare la testa, affrontavamo una squadra molto forte e abbiamo subito la possibilità di riscattarci giocando con maggiore determinazione”.

Oggi, sabato 11 giugno, alle 11,30 (diretta su Raisport) l’Italia sfida la Grecia. Le gare si giocano al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo (Pescara). L’Italia è inserita nel Gruppo A insieme a Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel Gruppo B ci sono, invece, i campioni d’Europa in carica della Spagna, l’Inghilterra, la Germania, la Romania e la Polonia.

Oltre a Italia-Francia, oggi si sono disputate altre tre partite. Pareggio tra i campioni d’Europa in carica della Spagna e la Polonia (0-0), vittorie roboanti della Germania con la Romania (6-0) e della Turchia con la Repubblica Ceca (9-0).

RISULTATI 1ª GIORNATA (venerdì 10 giugno)

Spagna-Polonia 0-0

Italia-Francia 1-2

Romania-Germania 0-6

Repubblica Ceca-Turchia 0-9

CLASSIFICA GIRONE A: Francia e Turchia 3 punti, Italia, Grecia e Repubblica Ceca 0.

CLASSIFICA GIRONE B: Germania 3 punti, Spagna e Polonia 1, Inghilterra e Romania 0.

PROGRAMMA 2ª GIORNATA (sabato 11 giugno)

Ore 9 Inghilterra-Polonia

Ore 11,30 Italia-Grecia

Ore 15 Spagna-Romania

Ore 17,30 Francia-Repubblica Ceca

La Nazionale italiana: Andrea Chellini (portiere), Riccardo Locatelli (portiere), Marco Mongelli, Brian Andres Ramirez Mosquera, Sebastiano Gravina, Damiano Giunta, Valerio Arancio Febbo, Paul Iyobo, Francesco Cavallotto e Giuseppe Catarinella.

Staff: Tecnico Nazionale Michele Pugliese, allenatore Giovanni Avallone, Guida all’attacco Giancarlo Bruni, Preparatore atletico Maurizio Di Silvestro, Preparatore dei portieri Matteo Bonavolontà, Medico Luigi Gatta e Fisioterapista Vito De Biasio.