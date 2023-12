Urta contro le auto in sosta e si ribalta: finisce in ospedale in codice rosso

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta in via Principe di Piemonte a Campobasso per un incidente stradale. Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha urtato contro un’altra autovettura parcheggiata e si è ribaltata. Nella dinamica sono state danneggiate altre autovetture. Il conducente è stato trasferito all’ospedale di Campobasso in codice rosso. Sul posto anche il 118 e la Polizia Locale per i rilievi.

Correlati