Usano dati anagrafici e fiscali di terze persone per comprare auto nel Chietino, due arresti della Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha tratto in arresto due soggetti, pregiudicati, trovati in possesso di carte di identità false riconducibili a terze persone. L’attività di indagine, coordinata dalla sostituto procuratore Ponziani, ha preso avvio nel 2021 per fatti commessi in San Giovanni Teatino a danno di una nota concessionaria di auto presso la quale era stato tentato l’acquisto di un veicolo mediante accensione di relativo finanziamento. I due arrestati, utilizzando dati anagrafici e fiscali di terze e ignare persone, professionisti con redditi elevati, avevano ottenuto importanti finanziamenti presso concessionarie e presso banche e finanziarie. Otto gli episodi delittuosi, che hanno fruttato circa ottantamila euro. Le vittime, alle quali sono stati carpiti i dati anagrafici e fiscali, hanno sporto denuncia quando sono stati a chiamare rate per finanziamenti mai richiesti.

Correlati