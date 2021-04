Vaccinazioni Alto Molise: somministrate 432 dosi nel fine settimana

Continua il trend positivo di diminuzione dei contagi nella città di Agnone. Intanto, nel fine settimana appena trascorso, è stata vaccinata la gran parte dei soggetti fragili. E comunque le vaccinazioni proseguiranno presso palazzo San Francesco parallelamente alle somministrazioni a domicilio per coloro che sono impossibilitati a raggiungere quella sede.

E’ la sintesi di quanto comunicato dal sindaco di Agnone, Daniele Saia, in occasione dell’ormai consueto report settimanale. Il cluster che nelle scorse settimane ha tenuto in apprensione l’intera cittadina, mietendo anche delle vittime, è ormai definitivamente sotto controllo, e l’epidemia da Covid si sta lentamente, ma progressivamente spegnendo ad Agnone.

«Il numero dei positivi è sceso attualmente a nove unità. – ha spiegato il primo cittadino – Speriamo di arrivare quanto prima allo status di comune Covid free. Parallelamente stiamo procedendo, in modo spedito, alle vaccinazioni, non solo su Agnone, ma sull’intero territorio dell’Alto Molise. Da venerdì a domenica abbiamo vaccinato ben 432 persone. La settimana prossima continueremo a vaccinare i fragili e a fare i richiami, oltre ovviamente le vaccinazioni domiciliari. Continuiamo, tuttavia, a mantenere dei comportamenti consoni, – ha aggiunto in chiusura il sindaco – per non vanificare quanto di buono fatto fino a questo punto. Certamente la copertura vaccinale ci porterà ad affrontare l’estate in modo più sereno e speriamo dunque di poter riprendere la nostra socialità, ma soprattutto che le attività commerciali, che hanno sofferto in questo periodo, possano riprendere la loro routine lavorativa».