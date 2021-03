Vaccini nel distretto sanitario di Castiglione, Magnacca: «Si parte la settimana prossima»

«In questi giorni sono partiti i vaccini Covid 19 per i cittadini ultra ottantenni anche della nostra comunità. Ho più volte sollecitato la Asl formalmente e per le vie brevi, chiedendo di organizzare la somministrazione presso il distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino. Ho avuto parere favorevole, per la settimana prossima, alle somministrazione nel distretto per le persone anziane più fragili».

E’ quanto scrive sui social il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. Dalla Asl confermano che nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo, forse addirittura da parte del direttore generale dell’azienda sanitaria, al fine di dare avvio alla inoculazione dei vaccini all’interno del distretto sanitario di base di Castiglione.

«Si lavora per accelerare il più possibile l’avvio di questa fase di vaccinazioni, – aggiunge il sindaco – anche con l’aiuto e la disponibilità di personale medico e paramedico a titolo gratuito e volontario».