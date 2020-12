Vaccino anti Covid-19: la sfida ora è una corretta informazione

Vaccino anti Covid-19: dal Neuromed una diretta Facebook e YouTube per l’informazione responsabile. Martedì 29 dicembre l’evento live su uno dei temi scientifici che domineranno la scena nel 2021.

Con il “Vaccine day” l’Europa ha avviato la somministrazione dei vaccini anti Covid-19. Nei prossimi giorni e mesi la concreta speranza di riportare il mondo alla sua normalità, e naturalmente di salvare centinaia di migliaia di vite umane, si dovrà confrontare con l’opinione dei cittadini. Una sfida che dovrà essere fatta di dialogo, informazione e ascolto.

Ecco perché l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli organizza una diretta Facebook e YouTube sull’argomento. Martedì 29 dicembre, alle ore 11, l’evento live “Vaccino anti Covid-19: la sfida di una corretta informazione” vedrà esponenti di altissimo livello della ricerca biomedica italiana confrontarsi sullo stato attuale della pandemia, le prospettive terapeutiche e, soprattutto, i vaccini.

Alla diretta parteciperanno:

• Giovanni de Gaetano, Presidente Neuromed

• Luigi Frati, Direttore Scientifico Neuromed

• Ferdinando Nicoletti, Professore di Farmacologia dell’Università Sapienza di Roma e Responsabile dell’Unità di Neurofarmacologia Neuromed

• Giuseppe Novelli, Direttore della UOC di Genetica Medica del Policlinico Tor Vergata e Responsabile Scientifico del Centro di Genetica Molecolare Neuromed

• Roberto Cauda, Direttore UOC Malattie Infettive, Policlinico A. Gemelli

• Silvio Garattini, Fondatore e Presidente dell’I.R.C.C.S. Mario Negri

La diretta potrà essere seguita da tutti semplicemente collegandosi:

alla pagina Facebook del Neuromed: https://www.facebook.com/neuromedIRCCS

al canale YouTube del Neuromed: https://www.youtube.com/IstitutoNeuromed



L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS) rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle malattie che colpiscono il sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.