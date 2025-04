Valentina Ciarlante confermata alla presidenza dell’USSI Molise, nel direttivo anche Labanca e D’Ottavio

È stata celebrata oggi, nella sede dell’Associazione della Stampa del Molise, a Campobasso, la tornata elettorale per il rinnovo delle cariche dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, gruppo di specializzazione della FNSI. Al termine dello scrutinio la presidente uscente è stata rieletta alla guida dell’USSI Molise. Confermati anche Mauro Carafa, Maurizio D’Ottavio e Giuseppe Formato, nella categoria Professionali, Vittorio Labanca e Vincenzo Ciccone, in quota Collaboratori, con quest’ultimo unica novità rispetto alla squadra uscente. La presidente e il Consiglio direttivo resteranno in carica per quattro anni, ovvero nell’arco del quadriennio olimpico.

«Ringrazio di cuore tutti gli iscritti per avermi dato nuovamente fiducia in una tornata elettorale molto partecipata – le parole della neo presidente -. Sono felice che sia stata confermata la squadra che negli ultimi quattro anni ha garantito l’operatività di un Gruppo che è giustamente considerato il fiore all’occhiello dell’Assostampamolise. In questo periodo non semplice, per i continui mutamenti che attraversa il mondo dell’informazione, continueremo a lavorare in favore dei giornalisti sportivi e per rafforzare la sinergia con tutti gli attori del mondo dello Sport. Durante il primo mandato abbiamo promosso numerosi eventi formativi, l’annuale Premio USSI che riconosce il valore agli sportivi che si sono maggiormente distinti nel loro campo, ci siamo impegnati sempre più per lavorare congiuntamente con il CONI, in quanto associazione Benemerita del Comitato Olimpico. A tal proposito, rivolgo gli auguri di buon lavoro al neo presidente del CONI Molise Benito Suliani, col quale di sicuro collaboreremo in maniera proficua. Un ringraziamento sentito al presidente dell’Ussi nazionale, Gianfranco Coppola, per l’energia che trasmette e al presidente dell’Assostampamolise Giuseppe Di Pietro, che non ha mai fatto mancare il proprio supporto, motivandoci sempre. Sono orgogliosa anche di essere l’unica donna alla guida di un Gruppo USSI regionale. Porterò avanti le battaglie per il rispetto dovuto alle professioniste dell’informazione, che sempre più si sono affermate in un ambito troppo spesso considerato appannaggio degli uomini».