Vandali in azione a Piazza Unità d’Italia, il sindaco Saia: “Sporgerò denuncia verso ignoti”

Vandali in azione in piazza Unità d’Italia, ad Agnone: danneggiata la vetrata della struttura che in caso di maltempo offre riparo a studenti e viaggiatori degli autobus. Danni anche alla cassetta dove è presente un defibrillatore.

A denunciare gli episodi di inciviltà, il consigliere comunale Mario Petrecca. Dell’accaduto messo al corrente il primo cittadino, Daniele Saia che annuncia di sporgere denuncia, presso la locale caserma dei Carabinieri, verso ignoti. “Purtroppo non è la prima volta che facciamo i conti con simili e inqualificabili gesti. Spero che i responsabili, una volta individuati, possano pagare a caro prezzo quanto fatto”.