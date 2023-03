“The intensity football” torna e raddoppia al “Civitelle”, due settimane ad Agnone

Sessantaquattro giovani atleti, provenienti da Roma, da Agnone, dall’Abruzzo e dal resto del Molise, addirittura da Modena e dall’Umbria; otto allenatori nello staff tecnico, uno dei quali dedicato alla formazione dei portieri e due preparatori atletici; sono stati questi i numeri del Camp Tif ospitato, lo scorso anno, al “Civitelle” di Agnone. E visti quei numeri assolutamente incoraggianti, per l’estate 2023 mister Pietro Donadio ha pensato bene di raddoppiare l’offerta formativa, in stretta collaborazione con la società sportiva dell’Olympia Agnonese, in particolare il settore giovanile guidato dall’inossidabile Fernando Sica, e l’amministrazione comunale di Agnone che si è subito messa a disposizione.

«Avevo pensato di fare due turni, distribuiti su due settimane, – spiega mister Donadio, mente e cuore del campus sportivo dedicato al calcio – per dare la possibilità a più ragazzi di partecipare, ma già dal lancio delle locandine sto ricevendo una valanga di iscrizioni per tutti i quindici giorni, cioè opzionano il pacchetto completo di due settimane, a dimostrazione che il modello piace ai ragazzi, ma soprattutto ai genitori».

Due settimane di sport all’aria aperta, ospitate nella struttura dello stadio “Civetelle” di Agnone, con l’obiettivo di potenziare le capacità tecniche e di reazione, dunque la rapidità di esecuzione, del singolo calciatore. Una full immersion di calcio, con due sedute di allenamento giornaliero, per la durata complessiva non di una, ma addirittura di due settimane. Siamo molto vicini ai livelli professionistici, quelli praticati dai grandi club delle serie maggiori del calcio dunque. «The intensity football (Tif) nasce dall’idea di lavorare in maniera specifica sulle capacità tecnico-coordinative di ogni singolo giocatore, – spiega nel dettaglio mister Donadio, che è particolarmente legato ad Agnone perché è la città che ha dato i natali a sua moglie e dove i suoi figli tornano sempre molto volentieri – stimolando e potenziando l’intensità di esecuzione, così da accrescere la propria sicurezza e autostima».

Primo da sinistra mister Petro Donadio lo scorso anno nel giorno di chiusura del Tif

Allenamenti e stage tecnici assolutamente innovativi nel panorama del calcio, incentrati sulla rapidità di esecuzione e di reazione agli stimoli. Allenare la tecnica individuale, dunque, potenziandola, e rendendola sempre più rapida. Allenare la mente, prima ancora del fisico, per essere il più possibile reattivi e veloci nell’esecuzione. Questo, in due parole, è il Tif riproposto, per il terzo anno consecutivo, ad Agnone dal team di mister Donadio.

Il campus, dunque, andrà in scena dal 2 all’8 luglio prossimi e poi, senza soluzione di continuità, dal 9 al 15, con il patrocinio del Comune di Agnone e in stretta sinergia con l’Agnonese. Un evento sportivo che ha già dimostrato di essere fortemente attrattivo, catalizzando iscrizioni da diverse regioni d’Italia, ma anche in grado di stimolare virtuosamente un turismo locale altomolisano. Centinaia di genitori e parenti passeranno più di qualche giorno, a luglio, ad Agnone e nei centri vicini dell’Alto Molise, al seguito dei propri ragazzi. Un’idea e un pacchetto vincenti che proprio per questo vengono riproposti, con le possibili migliorie, anche per la prossima attesissima estate calcistica al “Civitelle”.