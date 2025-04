Variazione urgente di bilancio e Tari, la parola al Consiglio comunale di Agnone

Il Consiglio comunale di Agnone tornerà a riunirsi, nella sede di Palazzo San Francesco in Via del Beato Antonio Lucci, mercoledì 30 aprile prossimo, alle ore 18, come convocazione del sindaco Daniele Saia. All’ordine del giorno, oltra alla canonica lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, la ratifica di una delibera di Giunta comunale, precisamente la numero 49, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art.42 c.4 e dell’art.175 c.4 D.Lgs.267/2000”.

L’esecutivo Saia, infatti, nei giorni scorsi, ha proceduto ad una variazione di bilancio di previsione adottata in via d’urgenza per far fronte a spese non preventivate perché introdotte con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 4 marzo scorso. La norma prevede nuove modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea. In particolare per il Comune di Agnone gli importi per il periodo 2025-2029 sono determinati in oltre 140 mila euro.

Con la variazione di bilancio la Giunta ha provveduto ad inserire il fondo per il contributo alla finanza pubblica del Comune di Agnone per il triennio 2025-2027, finanziando l’importo previsto per l’anno 2025 con applicazione dell’avanzo di amministrazione accantonato per l’importo di euro 13 mila ed euro 606 per accertamenti IMU, mentre per gli anni 2026/2027 il fondo è interamente finanziato da maggiori entrate per accertamenti IMU. Per gli anni 2028 e 2029 il fondo sarà costituito con l’approvazione dei rispettivi bilanci di previsione 2026-2028 e 2027/2029.

Tuttavia secondo l’esecutivo Saia «è necessario prevedere maggiori entrate per taglio bosco per euro 22 mila euro da destinare, interamente a maggiori spese per manutenzione strade interpoderali». Inoltre è necessario prevedere l’acquisto di un mezzo a servizio della polizia municipale finanziato con utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato anno 2023, derivante dai proventi dei parcheggi a pagamento, per l’importo di euro 17.970, e per euro 3.530 finanziate con proventi del parcheggio a pagamento anno 2025.

Per questi motivi la Giunta, assenti il vicesindaco Di Nucci e l’assessore Sciullo, ha votato all’unanimità dei presenti le modifiche al documento di bilancio. Resta ora il passaggio di ratifica in aula davanti al Consiglio comunale riunito nella sua interezza. Secondo punto in scaletta l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2024. Infine la determinazione delle tariffe Tari, delle rate e delle scadenze per l’anno corrente.