Vastese blindato: servizi di controllo di alto impatto lungo la fondovalle Trigno

Servizi di “alto impatto” dei Carabinieri della compagnia di Vasto sulle principali direttrici di accesso al Vastese. L’attenzione dei militari si è concentrata in particolare sulla statale 16 e sulla fondovalle Trigno, accessi viari da zone considerate ad alto rischio criminale soprattutto per quanto riguarda i reati predatori. Nel corso dell’attività di controllo, straordinaria per modalità e mezzi e personale impiegati, sono state identificate 363 persone, controllate 249 autovetture e verificato il rispetto delle disposizioni dell’autorità giudiziaria per quaranta soggetti sottoposti alla detenzione o agli arresti domiciliari. Tali servizi saranno replicati nei prossimi giorni con l’obiettivo di incrementare la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio in tutto il Vastese e innalzare la percezione di sicurezza per i cittadini. Il tutto si inserisce nell’ambito delle attività poste in essere dalle Forze dell’ordine su richiesta specifica del prefetto di Chieti, direttive impartite nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Vasto nelle scorse settimane. Il Vastese è considerato a rischio penetrazione criminale dalle zone contermini e per questo da attenzionare in maniera più sistematica ed incisiva da parte delle Forze dell’ordine.

Correlati