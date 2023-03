Bio-monitoraggio ambientale con api sentinella: i risultati illustrati all’UniMoli

Il progetto di monitoraggio del territorio del GAL Molise per mezzo delle api volge al termine. Finanziato nell’ambito dell’azione 19.2.16 del piano di sviluppo locale del Gal Molise verso il 2000 di Campobasso, il progetto ha creato una rete di biomonitoraggio per valutare la comparsa di fenomeni inquinanti che possano andare a danneggiare gli ecosistemi e, nel contempo, tutelare l’attività apistica stessa, l’agricoltura e l’ambiente in generale, segnalando in tempo reale il manifestarsi delle possibili emergenze sanitarie ed ambientali.

Se ne parlerà mercoledì 8 marzo alle 10 presso l’Aula P bis – 3° piano – DiAAA – Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise, con la partecipazione dei referenti scientifici del progetto professori De Cristofaro e Avino, del Gal Molise verso il 2000, delle associazioni apistiche e di Legambiente Molise APS.

Nel corso della mattinata verranno illustrati i risultati del biomonitoraggio attraverso le api sentinelle.