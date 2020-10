E’ dell’ultima ora la notizia delle dimissioni del vice sindaco e assessore di Vastogirardi, Filippo D’Aloisio. Da quanto appreso da l’Eco online, D’Aloisio, noto per le sue battaglie in merito a legalità e trasparenza in ambito amministrativo, ha rimesso il mandato, a quanto pare irrevocabile, nelle mani del primo cittadino Luigino Rosato. Seguiranno aggiornamenti

