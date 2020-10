Contenimento Covid: molisani disciplinati con mascherine e distanziamento

Si è tenuta ieri presso il Palazzo del Governo una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Maria Guia Federico, con la partecipazione del Questore Giancarlo Conticchio, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Emanuele Gaeta e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza Antonello Cefalo.

Particolare attenzione è stata riservata ai contenuti del recente d.P.C.M., firmato il 13 ottobre scorso, al fine di garantire la sua puntuale applicazione anche nel territorio di questa provincia, per fronteggiare, con capillari misure preventive di contenimento, l’ondata di contagi che sta nuovamente investendo il nostro Paese.



«Nell’occasione, si è avuto modo di constatare che l’esito dei controlli effettuati nell’ultimo periodo ha evidenziato una spontanea adesione dei cittadini a tutte le misure di protezione individuali e collettive, con positive ripercussioni sul numero dei contagi registrati in questa provincia, che si mantiene, allo stato, ancora contenuto. – spiegano dalla Prefettura di Campobasso – Anche gli esercizi commerciali e i locali pubblici hanno dimostrato, nella maggior parte dei casi, elevato senso di responsabilità, mediante il rispetto degli orari di chiusura e la verifica sia dell’obbligo di utilizzo delle mascherine da parte degli avventori, sia del mantenimento del distanziamento sociale, garantendo, in questo modo, la prosecuzione delle normali attività sociali e ricreative in sicurezza.

A conclusione dell’analisi svolta, si è convenuto circa la necessità di proseguire nell’attività di prevenzione e nei controlli sulla osservanza delle vigenti disposizioni da parte delle Forze dell’Ordine, supportate dalle Polizie Locali, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti non conformi alle prescrizioni imposte, pur nell’auspicio del mantenimento degli elevati standards di legalità sin qui riscontrati».