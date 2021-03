Vende on line merce rubata, denunciato per ricettazione

Prova a vendere on-line una console rubata, la Polizia di Stato lo denuncia per ricettazione. Ha riconosciuto su una piattaforma di vendite on-line la sua console X-Box 360 che qualcuno, la settimana scorsa, gli aveva rubato nel suo appartamento a Pescara e ha organizzato un incontro con il venditore senza dimenticarsi di avvisare il “113”.

All’appuntamento é arrivato insieme a due Volanti della Questura di Pescara. Il venditore, F.R. di 43 anni originario di Napoli e residente a Montesilvano, ha riferito ai poliziotti di aver acquistato la X-Box e tre joystick, per pochi euro, da un cittadino albanese.

Gli agenti delle Volanti lo hanno accompagnato a casa dove sono saltati fuori anche una bicicletta di provenienza illecita e 25 chili tra tubi e cavi in rame, messi sotto sequestro. Per il quarantatreenne di Montesilvano, invece, è scattata la denuncia per ricettazione.