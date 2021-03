Calcio serie D, l’Agnonese tenta la missione impossibile a Notaresco

Ancora un match sulla carta proibitivo per l’Olympia che questo pomeriggio sarà di scena sul rettangolo di Notaresco. In provincia di Teramo i granata proveranno a ripartire dal secondo tempo del derby dove hanno dato prova di essere una squadra che intende lottare fino all’ultimo per centrare i play-out salvezza. Contro la vice capolista del girone, gli altomolisani non hanno nulla da perdere e, questo, alla fine potrebbe pesare sul rendimento di Di Lollo e soci che sono a secco di vittorie. In Abruzzo l’impresa resta ardua in considerazione dei 32 punti di differenza, della migliore difesa (15 gol incassati) contro la più perforata (45), del bomber rossoblù Pablo Banegas che da solo ha segnato (10) più di tutta la squadra molisana. Tuttavia bisogna provarci, è quello che il presidente Mario Russo ha chiesto ai suoi ragazzi che oggi saranno guidati dal tecnico del settore giovanile Antonio Di Rosa. Non risultano tra i convocati il portiere Landi e il difensore Litterio.

“Ci aspetta una partita da affrontare con la massima concentrazione, determinazione ed umiltà – avverte intanto Massimo Epifani, ex giocatore del Pescara e tecnico del San Nicolò-Notaresco – veniamo da una bella serie di risultati e vogliamo proseguire provando anche a migliorarci. E’ un match delicato sotto l’aspetto mentale e l’obiettivo è quello di disputare una grande partita per portare a casa i tre punti”. Epifani che intanto dovrà rinunciare agli infortunati Marcelli, Lattarulo e Colombatti, mentre recupera Bianciardi.

La gara tra Notaresco e Agnonese sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della società abruzzese a partire dalle 14,30. Allo stadio “Vincenzo Savini” a dirigere l’incontro una terna tutta campana. L’arbitro infatti sarà il signor Raffaele Gallo di Castellamare di Stabia che sarà coadiuvato da Tommaso Tagliaferro e Alessio D’Anna entrambi di Caserta.

Gli altri incontri della III giornata di ritorno: Castelnuovo-Aprilia; Campobasso-Castelfidardo; Albalonga-Porto Sant’Elpidio; Matese-Montegiorgio; Recanatese-Giulianova; Tolentino-Rieti; Vastese-Fiuggi. Rinviata Vastogirardi-Pineto.