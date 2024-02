Venti di guerra e voci di pace, la Caritas in collegamento con il parroco di Gaza

“Venti di guerra e voci di pace“. E’ il titolo scelto per l’iniziativa posta in essere dalla Caritas diocesana di Trivento. Un incontro, sia pure telematico e a distanza, con padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, che sarà condotto dal direttore della Caritas, don Alberto Conti.

Padre Gabriel Romanelli, della famiglia religiosa del Verbo Incarnato, è l’unico parroco cattolico in tutta la Striscia di Gaza. La sua parrocchia, dedicata alla Sacra Famiglia, si trova a Gaza City, e conta 134 anime. Il sacerdote sta vivendo, in questi giorni, il momento più delicato di tutta la sua permanenza a Gaza.

«Sono il parroco della Sacra Famiglia da più di quattro anni. – ha infatti dichiarato alla stampa italiana il sacerdote – Mi trovo sulla Striscia da circa sette anni, essendo stato il vicario straordinario di Gaza. Ci sono state altre situazioni molto brutte, con tanti morti e la distruzione di molto edifici. Questa volta, però, sono molto più preoccupato. Si registrano già tantissime vittime, da entrambe le parti, con una violenza inaudita. Temevo che prima o poi ci sarebbero stati di nuovo degli scontri, ma non immaginavo che sarebbero stati di queste dimensioni».

L’appuntamento on line è per il prossimo 26 febbraio alle ore 19. Per partecipare all’evento basta inviare una email di prenotazione all’indirizzo caritasindialogo@gmail.com entro la giornata di venerdì.