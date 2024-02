Da Vastogirardi il recordman delle donazioni di sangue: è Peppino Di Tella

È proprio vero, ci sono eroi che non indossano il mantello, eroi silenziosi il cui spirito altruista e generoso fa la differenza per innumerevoli persone. Tra loro, Giuseppe “Peppino” Di Tella, un uomo la cui dedizione alle donazioni di sangue ha raggiunto livelli straordinari, suscitando ammirazione e gratitudine in tutta la comunità.

Originario di Vastogirardi, Peppino ha dedicato gran parte della sua vita a un atto di generosità senza eguali: donare il proprio sangue per aiutare coloro che ne hanno bisogno. Attraverso la Federazione italiana donatori di sangue (Fidas) di Agnone, Peppino ha compiuto un’incredibile serie di 70 donazioni, stabilendo così un record che va ben oltre la normale definizione di altruismo. Le sue donazioni non sono state solo un gesto di gentilezza occasionale, ma un impegno costante nel tempo. Ogni volta che ha potuto, Peppino si è presentato, pronto a dare il proprio contributo per salvare vite umane. Il suo impegno ha superato ostacoli e difficoltà personali, dimostrando un’autentica dedizione alla causa.

La sua azione parla più forte di qualsiasi discorso. Ogni donazione di sangue di Peppino ha rappresentato una speranza, una possibilità di vita per qualcuno che ne aveva davvero bisogno. Per celebrare il suo straordinario traguardo, lo scorso mese di dicembre, Peppino ha ricevuto dai responsabili della Fidas Agnone, un meritato riconoscimento sotto forma di targa-premio. Non solo un atto formale, ma un modo per esprimere la gratitudine di tutta la comunità verso un uomo che ha dimostrato di avere a cuore il vero significato della solidarietà.