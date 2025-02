Venti gatti morti in un paese del Chietino: nessun avvelenamento, colonia decimata dalla parvovirosi felina

Una tragedia ha colpito la piccola colonia felina di Fallo, in provincia di Chieti, dove circa venti gatti sono stati trovati senza vita. Inizialmente si era sospettato un avvelenamento, ma grazie all’intervento tempestivo del Servizio Veterinario della ASL di Lanciani-Vasto -Chieti e dei Carabinieri Forestale di Villa Santa Maria, sono stati avviati accertamenti che hanno escluso tale ipotesi.

Le analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise di Teramo hanno confermato che i gatti sono stati vittime di una sindrome gastroenterica causata dalla parvovirosi felina, una grave malattia virale che colpisce il sistema gastrointestinale dei felini. La parvovirosi felina può provocare disidratazione severa, vomito e diarrea, e, se non trattata tempestivamente, può portare alla morte rapida degli animali infetti.

Il caso ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e gli amanti degli animali, che temono la possibilità di un focolaio nella zona. Il Servizio Veterinario della ASL ha avviato interventi mirati per monitorare altre colonie feline e prevenire ulteriori decessi.

Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni simili e a collaborare per garantire la sicurezza e la salute degli animali sul territorio. Inoltre, gli esperti raccomandano ai proprietari di gatti di vaccinare regolarmente i propri animali per proteggersi dalla parvovirosi felina, che può rivelarsi letale se non diagnosticata e trattata in tempo.

Il Servizio Veterinario della ASL di Chieti e i Carabinieri Forestali continueranno a monitorare la situazione, collaborando per prevenire la diffusione di questa pericolosa malattia tra i felini della zona.