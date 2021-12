Venti sindaci della montagna ricevuti al Quirinale, c’è anche Candido Paglione

«Una giornata che mi riempie di orgoglio: essere uno dei venti sindaci della montagna d’Italia ricevuti dal Presidente Mattarella al Quirinale è sicuramente un grande onore, anche perché lo interpreto come un riconoscimento all’impegno che da sempre dedico ai problemi della montagna, come amministratore di lungo corso e come presidente Uncem Molise».

Così Candido Paglione, sindaco di montagna, primo cittadino di Capracotta, di ritorno da Roma, dal palazzo che fu dei Papi e poi dei Re. La cerimonia si è tenuta oggi in occasione della Giornata internazionale della montagna.

«E’ stato bello ascoltare l’invito che il Presidente della Repubblica ha rivolto alla politica perché si adoperi a superare le disuguaglianze territoriali e a perseguire, invece, uno sviluppo armonico del paese nel pieno rispetto dell’articolo 44 della Costituzione. La montagna vista come “un modello di economia sostenibile al quale guardare e i cui equilibri vanno gestiti con saggezza”, parole importanti che ci trasmettono fiducia e restituiscono dignità e speranza alle popolazioni che la abitano e la custodiscono».

