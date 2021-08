Ventricina da record: un metro e venti per quaranta chilogrammi, made in Japan

Non sappiamo ancora se entrerà nel Guinness World Records, certo è che una ventricina di un metro e venti di lunghezza, per quaranta chilogrammi di peso, non si vede tutti i giorni. Realizzatori del salume italiano e abruzzese più grande dell’Asia, neanche a dirlo, i due ambasciatori della cucina montana e rurale dell’Alto Vastese, lo chef Davide Fabiano di Roccaspinalveti e il cavaliere della Repubblica, Giuseppe Sabatino di Castelguidone.

I due abruzzesi hanno avviato, ormai da anni, un esclusivo ristorante specializzato in cucina italiana e abruzzese in particolare, la celebre “Trattoria dai Paesani“. Il loro punto di forza, una vera missione, è riproporre, in cucina, un pezzo di Abruzzo, l’Alto Vastese appunto, lì nella terra dei samurai. E con questa fantastica ventricina da record si collocano proprio nel solco della promozione all’estero, fino in Asia, dell’Abruzzo e dell’abruzzesità.