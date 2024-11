Vertenza Denso, Magnacca assicura: «Via libera ad intesa per cassa integrazione fino al 31 dicembre»

Via libera all’accordo che prevede la Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Denso di San Salvo. È quanto ha deciso il tavolo vertenziale che si è riunito oggi a Roma sotto il coordinamento del ministero del Lavoro e al quale erano presenti l’azienda, i rappresentanti sindacali, le associazioni datoriali e la Regione Abruzzo con l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca. Il tavolo è stato convocato dal Ministero dopo la richiesta della Denso di portare fino al 31 dicembre 2024 il trattamento di Cassa integrazione straordinaria (Cigs) nello stabilimento di San Salvo.

L’accordo di prolungamento del trattamento di Cigs interessa a rotazione 805 dipendenti. L’azienda ha dichiarato che ci saranno nuove linee di prodotti con la possibilità di un piano di investimenti d’intesa con la casa madre. Dal canto suo la Regione Abruzzo ha garantito che finanzierà eventuali politiche attive dopo il periodo di Cigs.

«Ci siamo già proiettati a dopo il 2024 nella consapevolezza della difficoltà del momento che l’intero mercato globale dell’Automotive vive e in attesa delle decisioni che interverranno ai vari livelli – ha detto l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca -. Denso è stata e sarà strategica nell’economia regionale – ha ribadito – e insieme alla parte sindacale e all’impegno del management locale dell’azienda verranno poste in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’occupazione e al tempo stesso per stimolare gli investimenti necessari per il sistema produttivo del domani».