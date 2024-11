Viabilità: ultimati interventi di messa in sicurezza delle provinciali nel Vastese per 217mila euro

Con i lavori di ripristino delle segnaletica orizzontale sono stati ultimati gli interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade provinciali del medio vastese nei territori dei comuni di Palmoli, Dogliola e Tufillo. Si tratta di lavori che hanno interessato il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità di tratti delle SP 190 “Traversa di Palmoli,” 195 “Traversa di Tufillo” e 207 “Palmoli-Dogliola-SS 650”, per un importo complessivo di 217.000 euro. I tratti interessati dagli interventi presentavano condizioni critiche, con sconnessioni del piano viabile e deformazioni della pavimentazione.

I lavori sono stati realizzati tramite il settimo contratto attuativo dell’accordo quadro 2023-2026, sottoscritto per gli interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze con l’associazione temporanea d’imprese (ATI), composta dalla capogruppo Marinelli Umberto srl e dalle mandanti Cogemar srl e Eurosignal srl, tutte di San Salvo.

«Prosegue senza sosta e grazie al lavoro quotidiano degli uffici la messa in sicurezza della nostra rete viaria, che giova ricordare conta 1600 km di strade sull’intero territorio provinciale. A causa delle risorse economiche limitate bisogna individuare i tratti più ammalorati ed intervenire laddove è più urgente ripristinare le condizioni di sicurezza, come in questo caso che riguarda il distretto dell’alto vastese. L’attenzione della nostra amministrazione è massima e sono già programmati prossimi interventi analoghi su altre aree del vastese che necessitano di lavori per garantire standard di sicurezza adeguati per il traffico veicolare», dichiarano il presidente Francesco Menna e il consigliere delegato alla viabilità dell’area Vastese Carlo Moro.