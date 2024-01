Veto di Salvini sulla ri-candidatura, Marsilio stizzito: «Informazioni sbagliate, mai pronunciato»

«Lei ha una informazione sbagliata. – ha ribattuto duramente Marco Marsilio ad un giornalista della stampa locale che lo incalzava – Salvini non hai mai pronunciato il veto sul mio nome». Argomento chiuso, liquidato in una battuta, con il presidente della Regione Abruzzo palesemente infastidito, quasi a conferma che in realtà ci sono davvero delle trattative in corso sull’ok al suo secondo mandato come candidato del centrodestra in Abruzzo. Il veto sarebbe stato pronunciato dal vicepremier Salvini impegnato in un braccio di ferro con la presidente Giorgia Meloni.

