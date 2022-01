Vetrina nazionale su Tv2000 per l’apiario solidale della Caritas di Trivento

Vetrina nazionale su Tv2000, questa mattina, per l’apiario solidale della Caritas diocesana di Trivento. Il servizio è andato in onda nell’ambito della trasmissione “Di buona mattino“, dedicato appunto al progetto di apicoltura che la Caritas diocesana ha posto in essere per il territorio dell’Alto Molise e Vastese. Il video diventerà, nelle prossime settimane, uno degli spot nazionali della campagna 8 per mille alla Chiesa cattolica. Una bella e importante vetrina per i progetti che la piccola, ma operosa Caritas di Trivento.

