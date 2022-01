Giornata della Memoria, Capracotta ricorda Osman Carugno ‘Giusto tra le Nazioni’

Giornata della Memoria, Capracotta ricorda la figura di Osman Carugno, “Giusto tra le Nazioni”.

Il maresciallo dei carabinieri Osman Carugno, nato a Capracotta nel 1903, tra il settembre del 1943 e il settembre del 1944, affiancando segretamente i gruppi di resistenza che andavano formandosi a Bellaria in Romagna, rischiando la vita, diede aiuto a 38 ebrei di origin jugoslava, riuscendo a salvarli dai campi di sterminio.

«Il suo esempio – spiega il sindaco di Capracotta Candido Paglione – a distanza di quasi ottant’anni, ci ricorda l’importanza di tenere viva la lezione della storia e avere buona memoria, proprio per impedire il ripetersi di quegli orrori e di quelle atrocità. Per questo abbiamo il dovere di continuare a combattere tutte le forme di indifferenza e di negazionismo, perché è così che riusciremo a fare gli anticorpi contro i totalitarismi e tutte le forme di

razzismo. Appena l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid ce lo consentirà – conclude Paglione – procederemo all’intitolazione di un’area pubblica per ricordare degnamente la figura del maresciallo Carugno, autentico campione di altruismo e di solidarietà, motivo di orgoglio per la nostra comunità».