Via al restayling al monumento dei Caduti, a quando quello a Libero Serafini?

Via ai nuovi lavori davanti il Monumento ai Caduti in piazza Unità d’Italia. L’iniziativa è dell’associazione Fidas – Donatori di sangue che ha finanziato le opere. Il progetto realizzato dall’ingegnere Tonino Di Ciocco prevede una piazzetta a forma conica davanti il monumento che fungerà da spartitraffico. La piccola piazzetta sarà realizzata con un cordolo in pietra mentre la pavimentazione all’interno con cubetti in porfido. I lavori, assegnati alla ditta Del Papa, assicureranno inoltre il rifacimento della perimetrazione del monumento con la “pietra viva” di Agnone.

Area verde, panchine, fioriere e un gioco di fari verde, bianco e rosso abbelliranno il monumento inaugurato il 14 agosto del 1927. A dare l’ok e a collaborare fattivamente all’ultimazione del progetto, l’amministrazione comunale di Agnone alla quale molti cittadini oggi rivolgono l’accorato appello di far ripristinare quanto prima lo zampillo della storica fontana di piazza Plebiscito danneggiato durante le ultime opere di pavimentazione. Al tempo stesso da non trascurare lo stato di salute in cui versa un’altra opera simbolo della cittadina, ovvero l’obelisco intitolato alla memoria di Libero Serafini. Il monumento in piazza Giovanni Paolo II, infatti, vive una stagione di forte decadenza dovuta ad incuria e fenomeni meteo che di fatto lo hanno danneggiato. Infine, ma non da ultimo sarebbe opportuno monitorare le antiche porte medievali dislocate nei vari angoli della cittadina.