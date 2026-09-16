Via il bollo auto su auto piccole e medie e le moto per il 2027, la decisione del Consiglio dei Ministri

AGI - Via il bollo auto su auto piccole e medie e le moto per il 2027: la misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi. La misura, si legge nella bozza del dl atteso in Cdm, prevede che…

AGI – Via il bollo auto su auto piccole e medie e le moto per il 2027: la misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi. La misura, si legge nella bozza del dl atteso in Cdm, prevede che per il prossimo anno le persone fisiche in possesso dei requisiti “sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato”. L’esenzione si applica “ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027”.

La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. L’intervento, precisano sempre da Palazzo Chigi, “punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani”.

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