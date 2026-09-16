Violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minore, straniero 45enne arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da GIP del Tribunale di Larino, la Polizia di Stato di Termoli ha tratto in arresto uno straniero di 45 anni, indagato per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza non ancora maggiorenne.

L’episodio da cui è scaturita la misura risale allo scorso mese di giugno, quando, alle prime ore del mattino, a seguito di segnalazione da parte di un utente, la volante del Commissariato di Termoli è intervenuta in un’area verde attrezzata della città, dove l’indagato, dopo aver avvicinato la ragazza, l’avrebbe strattonata per un braccio e condotta in una zona appartata.

Qui la giovane è stata anche minacciata dallo straniero di sottrarle il telefono se avesse chiesto aiuto e costretta a subire ripetuti palpeggiamenti. La vittima, nonostante lo stato di shock, è riuscita a richiamare l’attenzione delle persone che in quel frangente si trovavano all’interno del parco, che hanno subito contattato il numero di emergenza.

All’arrivo della volante del Commissariato, l’uomo si era già dileguato. L’immediata attività di indagine condotta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino, ha consentito, tuttavia, di raccogliere testimonianze decisive ed ulteriori elementi di riscontro probatorio che hanno portato all’individuazione del presunto responsabile, il quale nel frattempo si era allontanato dal territorio nazionale.

Al suo rientro a Termoli, i poliziotti del Commissariato lo hanno rintracciato e tratto in arresto, dando esecuzione alla misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria