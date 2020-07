Via Preside Gamberale sotto sequestro, due le ipotesi di reato contestate

La Procura di Isernia ha sequestrato una strada comunale di Agnone e aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di rovina colposa di edificio e omissione di atti d’ufficio. La strada in questione, al momento interdetta al traffico veicolare, è via Preside Gamberale che consente l’accesso all’area del Polo Scolastico di Majella.

Il Procuratore Carlo Fucci all’Ansa ha detto: “Il sequestro della strada è stato necessario per evitare che le ipotesi di reato configurabili siano portate a conseguenze ulteriore e per la prevenzione di ulteriori danni alla collettività”. Il Procuratore non ha voluto chiarire se ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Secondo quanto si è appreso l’inchiesta è stata aperta in seguito a un esposto in Procura di un agnonese che avrebbe denunciato infiltrazioni d’acqua in un fabbricato che si trova in quella strada. Da qui gli accertamenti, anche con il sopralluogo dei Vigili del fuoco, e il successivo provvedimento adottato.