Viabilità, a Capracotta 756mila euro dal Fondo Sviluppo e Coesione

«Una buona notizia per la nostra comunità: nella delibera adottata ieri dalla Giunta regionale, all’interno delle risorse previste nel Programma 2021-2027 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), c’è anche il finanziamento di 756.000 Euro per l’intervento di ammodernamento e messa in sicurezza dei tratti stradali che collegano Via della Repubblica, Via Verrino e Via Trigno alla Strada Provinciale 87».

Così il sindaco di Capracotta, Candido Paglione. «L’intervento, che fa parte della programmazione delle opere pubbliche comunali, consentirà la riqualificazione di un’importante opera viaria che attraversa il centro abitato di Capracotta e contribuirà a migliorare sensibilmente la qualità della viabilità interna con indubbi vantaggi per tutti».