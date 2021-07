Viabilità, completati i lavori della rotatoria tra Pescolanciano e Carovilli

Completati i lavori della rotonda sulla strada provinciale 78 di Pescolanciano, innesto per Carovilli e Pietrabbondante. L’annuncio è della Provincia di Isernia gestore dell’arteria e appaltatrice delle opere costate circa 500.000 euro.

“Ancora qualche dettaglio nell’arredo ma attraversandola è ben percepibile il senso di sicurezza, la funzionalità e la fluidità del traffico – commentano da Palazzo Berta – L’opera è stata realizzata grazie al contributo finanziario di Rete Ferroviaria Italiana. I lavori sono stati seguiti dal responsabile dell’area tecnica della Provincia Lorenzo Di Iacovo, coadiuvato da Giuseppe Verdile. Si tratta di un cambio dell’assetto viario – aggiungono dall’ente provinciale – che consente, inoltre, di abbassare la velocità di marcia lungo tutta la strada, interrompendo il lungo rettilineo divenuto, in troppe occasioni, teatro di incidenti, anche gravi, e manovre pericolose. A cantiere finito sono scomparsi anche i disagi per il traffico veicolare ordinario da e per l’Alto Molise patiti in questi mesi e ora la viabilità è regolarmente garantita lungo questa importante arteria stradale”.