Viabilità, rimosso l’albero caduto su ex Istonia 86: ripristinato il collegamento tra Agnone e Castiglione

Ripristinato il transito veicolare sulla ex Istonia 86 che collega Agnone a Castiglione Messer Marino. Rimosso in tempi record l’albero abbattutosi nelle ultime ore sulla careggiata e che di fatto impediva il passaggio dei mezzi in entrambi i sensi di marcia. L’operazione è stata portata a termine da una ditta esterna incaricata dalla Provincia. Sul posto anche una pattuglia del Nuclo Radiomobile dei Carabinieri di Agnone.

