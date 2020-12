La caduta di un grosso albero sulla carreggiata della strada ex Istonia 86 non consente il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia. Al momento interrotto il collegamento Agnone – Castiglione Messser Marino. A causare la caduta dell’albero il maltempo abbattutosi nelle ultime ore su tutto il territorio dell’alto Molise e Vastese.

Correlati