Videosorveglianza, 141 mila euro per il nuovo impianto. Saia: «Più sicurezza per i cittadini»

La sicurezza dei cittadini tra le priorità dell’amministrazione comunale di Agnone. Il sindaco Daniele Saia annuncia che è stato finanziato il progetto presentato dal Comune finalizzato ad implementare l’impianto di videosorveglianza installato in città. In alcune zone mancano proprio le telecamere, mentre in altri casi le immagini non sono sempre all’altezza della situazione e dunque non sono utili più di tanto in funzione preventiva o repressiva dei reati contro il patrimonio.

L’ammodernamento del sistema di videosorveglianza è dunque sicuramente una buona notizia per la cittadina dell’Alto Molise. «Più controllo degli spazi pubblici, maggiore sicurezza per i cittadini e prevenzione di atti vandalici e criminali. – commenta il sindaco Saia – È per questi scopi che ad Agnone sarà installato un nuovo sistema di videosorveglianza. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale è risultato tra i vincitori dei finanziamenti assegnati dal Ministero dell’Interno. Sono stati solo 243 i progetti selezionati su oltre mille e cinquecento presentati. L’intervento ha un valore complessivo di circa 141 mila euro. Ancora un obiettivo centrato a favore di tutta la cittadinanza. – chiude il primo cittadino – Il nostro lavoro continua per fare ancora meglio».