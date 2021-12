Vigilantes “abusivi” in un cantiere eolico, denunciato imprenditore molisano

Personale della Polizia di Stato di Potenza in servizio presso la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S., a seguito di un controllo effettuato presso un cantiere per la realizzazione di un parco eolico sito in territorio di Melfi (PZ), ha segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Potenza il titolare di una società di Isernia, tre dipendenti e l’amministratore della società proprietaria del cantiere, perché responsabili, in concorso tra loro, del reato previsto dagli articoli 110 codice penale, 133 e segg. T.U.L.P.S., in relazione all’art.140 del T.U.L.P.S., poiché predisponevano ed effettuavano un servizio abusivo di vigilanza notturno, senza essere in possesso delle previste autorizzazioni prefettizie. Nel corso del controllo, gli operatori di polizia riscontravano la presenza, all’interno del cantiere, di “vigilantes” privi del decreto di guardia giurata rilasciato dal Prefetto, mentre svolgevano un servizio di vigilanza notturno.

Correlati