Buon Natale a via Preside Gamberale: lavori completati, ma la strada resta chiusa

Sono passati precisamente 17 mesi dalla chiusura di via Preside Gamberale, segmento di un centinaio di metri che collega il rione Maiella con il centro cittadino. Tuttavia malgrado i lavori di messa in sicurezza della strada (costati 44.000 euro) siano terminati da alcune settimane, l’infinita telenovela non vede alcun lieto fine. A nulla sono valse le promesse del sindaco Daniele Saia che in un recente passato ha annunciato la riapertura della strada per l’avvio del nuovo anno scolastico. Nonostante il ritorno degli studenti sui banchi del polo di Maiella, la strada resta off limits al transito dei mezzi su gomma. “E’ una situazione intollerabile che acuisce i disagi quotidiani – affermano alcuni residenti -. Potevamo capire i ritardi relativi all’avvio dei lavori, ma oggi non ci sono più scusanti. Chiediamo all’amministrazione l’immediata riapertura”.

Correlati