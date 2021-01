Vigili del fuoco a Schiavi per recuperare un gatto bloccato su un tetto

Video di Chiara Bottone

Un gatto bloccato su un tetto da diversi giorni, almeno secondo la ricostruzione di una donna del posto che, preoccupata, ha richiesto più volte l’intervento dei Vigili del fuoco.

E così una squadra del distaccamento di Gissi è intervenuta nel pomeriggio di oggi a Schiavi di Abruzzo. Gli uomini, coordinati dal caposquadra Flavio Nanni, hanno individuato l’animale considerato in difficoltà e con l’ausilio di una lunga scala hanno raggiunto il tetto di un’abitazione disabitata da anni lungo via Umberto I. I Vigili hanno raggiunto l’animale, traendolo in salvo. Sul posto anche il vicesindaco Maurizio Pinnella che ha assistito alle operazioni di salvataggio.