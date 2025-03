Vigili del fuoco: in pensione dopo 33 anni il capo reparto Luigi Ciampini

Le sirene dei mezzi di soccorso hanno salutato il vigile del fuoco Luigi Ciampini, in pensione dopo 33 anni di servizio. Al distaccamento di Lanciano i colleghi lo hanno atteso per un saluto. Ciampini inizia la carriera nell’agosto del 1992 con il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendio Capannelle di Roma. Terminata la formazione, viene assegnato al comando di Piacenza prima e successivamente trasferito a Bologna, Macerata, Pescara per poi fare rientro al comando di Chieti. Nel 2014 diventa capo squadra, figura chiave del corpo, che lo porterà ad un’altra esperienza fuori regione e ad arricchire ulteriormente il suo bagaglio formativo.

Rientra al comando di appartenenza e viene promosso capo reparto, prestando servizio al distaccamento di Lanciano dove la determinazione e la passione per il suo lavoro, lo hanno reso nel corso degli anni un punto di riferimento. Nel corso della carriera ha preso parte a diverse emergenze nazionali, con particolare menzione ai terremoti del Molise, de L’Aquila, e alluvione in Emilia.



«Ringrazio tutte le persone che nel corso degli anni ho avuto modo di incontrare grazie al mio lavoro. Tutte, nessuna esclusa, mi hanno dato qualcosa e spero, nel mio piccolo, di aver fatto altrettanto. Non mi sembra vero, ma anche io ho raggiunto il tanto atteso traguardo del “limite di età”. Porterò con me per sempre questa indimenticabile esperienza di vita».