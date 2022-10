Vìola il Daspo urbano, disoccupato del Chietino denunciato dai Carabinieri

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ortona hanno denunciato in stato di libertà per violazione del cd. D.A.Spo. urbano, un 57enne ortonese disoccupato con diversi precedenti. L’uomo da luglio scorso è sottoposto dal Questore di Chieti alla misura di prevenzione del divieto di accesso negli esercizi pubblici di tutta la provincia per due anni per motivi di pubblica sicurezza. La misura era stata infatti disposta a seguito della violenta aggressione in concorso con i nipoti in danno di due disabili avvenuta in un bar di Ortona la primavera scorsa. E proprio al bancone di un bar di Ortona il 57enne è stato trovato dai Carabinieri nel corso dei normali controlli. L’uomo è stato allontanato e successivamente denunciato.

