Cocaina pronta allo spaccio, macedone finisce in manette nel Chietino

Nella serata di ieri i Carabinieri della stazione di Francavilla al Mare, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chieti, a seguito di accurate indagini, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 36enne di origini macedoni, con precedenti. L’uomo, nel corso del mirato controllo, veniva trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e di denaro contante verosimilmente frutto dell’attività di spaccio. Per l’uomo sono scattate le manette e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi procedurali di rito, previsti nei prossimi giorni.

