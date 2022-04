Viola il divieto di avvicinamento alla ex, abruzzese finisce in carcere

Raiano (L’Aquila). I carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 25enne che ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, nonostante le limitazioni imposte dal giudice del tribunale alcune settimane fa.

Gli stessi militari dell’Arma incaricati della vigilanza, durante le passate festività pasquali, hanno documentato l’avvicinamento alla vittima oltre i limiti stabiliti nelle prescrizioni.

Per tali motivazioni la competente magistratura, subito informata della violazione, ha aggravato la misura in corso, irrogando quella più afflittiva della custodia in carcere.

Il 25enne è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri e arrestato. Dopo le operazioni di foto-segnalamento è stato trasferito all’istituto penitenziario di Viterbo.