Vìola l’obbligo di dimora per andare al fast-food fuori regione, denunciato un molisano

Provincia di Chieti tutta zona rossa, scattano i controlli e le sanzioni da parte della Polizia, così come disposto dalla Prefettura. Nei giorni scorsi il personale del commissariato di Vasto ha effettuato dei controlli all’interno di una attività commerciale della città. In base alla normativa l’esercizio poteva effettivamente restare aperto, ma solo per gestire ordini e consegne da asporto, senza avere clienti al suo interno. Al momento del controllo, invece, sono stati colti all’interno e identificati ben quattro clienti, provenienti addirittura da fuori regione. Altri tre trasgressori sono stati colti nei pressi di un fast-food di Vasto, provenienti sempre da fuori regione e addirittura uno di questi era anche sottoposto all’obbligo di dimora in un Comune in provincia di Campobasso. Per questo motivo, oltre alla sanzione, ha rimediato anche una denuncia.

