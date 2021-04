Violazione di sigilli, anziano ai domiciliari a Salcito

Nel pomeriggio di giovedì i Carabinieri della stazione di Trivento eseguivano un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso a carico di un 81enne residente a Salcito, il quale a seguito di condanna passata in giudicato per il reato di violazione di sigilli, commesso nel 2009, sconterà la pena di mesi sei in regime di detenzione domiciliare nell’abitazione di residenza.

