Violenza di genere, associazione ‘ArTaMo’ sostiene progetto ‘Viva Vittoria’

L’associazione, ‘Aps ArTaMo’ Arte talenti e moda, sostiene il progetto contro la violenza di genere nato dalla collaborazione tra le associazioni Mee-Too e Viva Vittoria. “Coinvolgeremo tutti nostri talenti, le nostre donne e quelle vicine alla nostra associazione, per partecipare fattivamente all’iniziativa dedita alla lotta contro la violenza di genere” afferma il direttivo. L’obiettivo è raccogliere e realizzare coloratissimi quadrati di maglia che daranno vita alle caratteristiche coperte che saranno in mostra il 23 e 24 novembre in Piazza Andrea d’Isernia. ‘ArTaMo’ ringrazia Pasqualino De Mattia, presidente dell’associazione Mee-Too, per la fiducia e l’invito a partecipare all’iniziativa. Il punto di raccolta di ‘Aps ArTaMo’ è in corso Bucci presso la ‘Deeb Creazioni’. Per ulteriori informazioni si possono contattare Daniela Del Gobbo, Tania Gentile, Stefania Di Claudio e Beatrice Matalone, componenti del direttivo.

Correlati