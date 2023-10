Violenza sessuale su minore, mandato di arresto europeo eseguito dai Carabinieri nel Chietino

Nel corso della mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Palombaro hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia nei confronti di un uomo di anni 67, cittadino sudamericano, e da anni residente in Palombaro.

Tale misura è frutto di pregressi accertamenti e indagini eseguite a seguito di denuncia per violenza sessuale commessa in danno di una ragazza minorenne in Romania nel 2016.

La pena originaria veniva inflitta dalla Corte d’Appello della Romania e successivamente validata con sentenza della Corte d’Appello di Perugia disponendone l’esecuzione in Italia per i reati di cui agli artt. 221 par.1 e 2 lett. A e b del C.P. Rumeno (corruzione sessuali di minorenni continuata).

Dopo le formalità di rito veniva associato nella casa Circondariale di Lanciano.