Tenta di rubare auto e di entrate in un’abitazione, arrestato in flagranza dai Carabinieri

Primo pomeriggio, alcuni cittadini di Isernia contattano il numero di emergenza 112 segnalando un uomo che, probabilmente, stava tentando di aprire alcune vetture in sosta nelle strade del capoluogo. Immediato l’intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia che giunti sul posto acquisiscono preziose informazioni sul soggetto che, nel frattempo, si era allontanato.

Nel corso della ricerca dell’uomo, in prossimità di una villa, i Carabinieri hanno notato, attraverso le inferriate, una persona nel cortile che armeggiava vicino ad una delle porte di ingresso del piano terra. Il soggetto, accortosi della presenza degli uomini in divisa, nonostante abbia tentato di fuggire scavalcando un cancello alto oltre due metri, è stato bloccato dal personale operante che lo ha trovato anche in possesso di alcune chiavi utilizzabili per l’apertura forzata di serrature. Condotto in caserma, è stato tratto in arresto e tradotto presso il carcere del capoluogo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia.

Provvidenziale si è dimostrata la segnalazione dei cittadini al numero di emergenza 112, grazie alla quale i Militari dell’Arma hanno concentrato le ricerche nell’area segnalata e sono riusciti a bloccare il malintenzionato prima che consumasse il furto nell’abitazione in un momento in cui i proprietari erano assenti.